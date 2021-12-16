В петербургских больницах от COVID лечатся более 5,7 тысяч пациентов

Всего на лечении с аналогичным диагнозом находятся более 5,7 тысячи горожан. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Всего на лечении с аналогичным диагнозом находятся более 5,7 тысячи горожан. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В медучреждения Санкт-Петербурга лечение от коронавируса проходят 5 775 пациентов.

За минувшие сутки в больницы поступили 423 пациента, а 450 человек были выписаны. На текущий момент в реанимационном отделении находятся 570 горожан, а к аппаратам искусственной вентиляции (ИВЛ) легких подключен 321 петербуржец.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, всего в городе развернуто 7 449 коек. Пациентов с COVID-19 принимают 17 больниц: 14 городских и три федеральных. Свободный коечный фонд относительно норматива Минздрава составляет 33,28%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России третий день подряд фиксируют менее 29 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 10 131 646. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 133 случаях, за все время пандемии скончались 294 024 человека. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 37 155 человек.