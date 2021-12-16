В России третий день подряд выявлено менее 29 тысяч инфицированных COVID

В России третий день подряд фиксируют менее 29 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 10 131 646.

Об этом стало известно сегодня, 16 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за прошедшие сутки зарегистрировали 28 486 случаев заражения коронавирусом. Это на 0,43% больше, чем накануне (28 363).

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 133 случаях, за все время пандемии скончались 294 024 человека. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 37 155 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что повторная вакцинация чаще, чем раз в шесть месяцев, может негативно повлиять на здоровье.