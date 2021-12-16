Инфекционист раскрыл последствия частой вакцинации от COVID

Инфекционист раскрыл последствия частой вакцинации от COVID
Частая вакцинация может дать обратный эффект. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Повторная вакцинация чаще, чем раз в шесть месяцев, может негативно повлиять на здоровье. Такое заявление сделал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, частая ревакцинация не даст результата либо приведет к так называемой перегрузке иммунного ответа.

В беседе с изданием «Доктор Питер» специалист предупредил, что слишком частая прививка не нужна независимо от того, какие препарат и схему вакцинации выберет пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал ревакцинироваться всех, кто получил последнюю прививку или переболел в октябре или ранее.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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