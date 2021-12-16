«Раз, два, три, — елочка гори!», или как пожарные хоровод на Большевиков водили

"Раз, два, три, - елочка гори!", или как пожарные хоровод на Большевиков водили. Фото: группа "Вконтакте"/" Комитет по вопросам правопорядка и безопасности

"Раз, два, три, - елочка гори!", или как пожарные хоровод на Большевиков водили. Фото: группа "Вконтакте"/" Комитет по вопросам правопорядка и безопасности

В Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков 15 декабря пожарные не тушили пожар, а водили хороводы у елки.

Необычная картина поразила многих пользователей социальных сетей, но в группе ВКонтакте «Комитет по вопросам правопорядка и безопасности» рассказали, что таким образом спасатели решили поздравить своих коллег с Новым годом.

«Пожарные Комитета из Невского района в свободное от службы и несения караула время готовили ролик-поздравление для коллег и родных с Днем спасателя и Новым годом», — отмечается в группе.

Однако из-за огласки и быстрого распространения информации в интернете сюрприз теперь вряд ли получится. Тем не менее, ролик поднял настроение жителям Северной столицы.

В комментариях к видео пользователи отмечали, что «елочка гори!» в контексте видео будет смотреться достаточно комичным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар в двухэтажном жилом здании, в котором погибло две кошки.