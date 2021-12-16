В горящем доме Всеволожского района из пяти кошек выжили трое

В четверг, 16 декабря, во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар в двухэтажном жилом здании, где из пострадавших были зафиксированы смерти двух кошек.

Возгорание произошло в доме №56 по Социалистической улице во Всеволожске. Об этом сообщает 78.ru.

Предположительно, причиной пожара могло стать плохое состояние проводки. Пострадавшее здание имеет два этажа. На четыре квартиры никто из людей не пострадал, но вот животных стихия не пощадила. Не всех из них. Трех кошек удалось спасти, но вот еще два животных погибли в разбушевавшемся огне.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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