В горящем доме Всеволожского района из пяти кошек выжили трое

В горящем доме Всеволожского района из пяти кошек выжили трое
В горящем доме Всеволожского района из пяти кошек выжили трое. Фото: pixabay

В четверг, 16 декабря, во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар в двухэтажном жилом здании, где из пострадавших были зафиксированы смерти двух кошек.

Возгорание произошло в доме №56 по Социалистической улице во Всеволожске. Об этом сообщает 78.ru.

Предположительно, причиной пожара могло стать плохое состояние проводки. Пострадавшее здание имеет два этажа. На четыре квартиры никто из людей не пострадал, но вот животных стихия не пощадила. Не всех из них. Трех кошек удалось спасти, но вот еще два животных погибли в разбушевавшемся огне.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Выборгском шоссе в городе Приморске загорелся ангар с лодкой, стоимость которой составила более 6 млн рублей. Огонь уничтожил дорогостоящее моторное судно, пять лодок и личные вещи владельца на общую сумму 913 тысяч.

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В горящем доме Всеволожского района из пяти кошек выжили трое
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