В Приморске неизвестный поджег ангар с лодками

В Приморске неизвестный поджог ангар с лодками. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В Приморске неизвестный поджог ангар с лодками. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 15 декабря около 3 часов ночи на Выборгском шоссе в городе Приморске загорелся ангар с лодкой, стоимость которой составила более 6 млн рублей.

Причина возгорания ангара неизвестна. Огонь уничтожил дорогостоящее моторное судно, пять лодок и личные вещи владельца на общую сумму 913 тысяч. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имущество принадлежало 58-летнему начальнику компании МОО «Восвод». В результате возгорания никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или поверждение имущества». На месте происшествия были обнаружены следы обуви.

Все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 декабря в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил подсобное помещение магазина «Ароматный мир».