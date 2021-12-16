Полыхающую подсобку магазина на Лермонтовском проспекте тушили 15 спасателей

Полыхающую подсобку магазина на Лермонтовском проспекте тушили 15 спасателей
Пожар случился на Лермонтовском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс карты"

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил подсобное помещение магазина «Ароматный мир».

Возгорание случилось в четверг, 16 декабря, на первом этаже дома №33 на Лермонтовском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:30.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в подсобном помещении площадью 10 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 2 «квадратов».

В 11:46 спасателям удалось локализовать пламя. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о причинах появления огня пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина погиб во время пожара в одноэтажном доме на Рябовском шоссе в Петербурге. Огонь охватил частный одноэтажный жилой дом, огонь распространился на 8 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полыхающую подсобку магазина на Лермонтовском проспекте тушили 15 спасателей
В ДТП на «Нарве» пострадал трехлетний ребенок
Снег и гололедица ожидаются в Петербурге в пятницу
В Ленобласти еще 350 человек заразились коронавирусом
В Петербурге зафиксировано 1992 новых случая коронавируса
Транспортная развязка на Лиговском будет построена компанией «Институт ...
Диетолог назвал простой способ сбросить 6 килограммов без тренировок и диет
Пожар в Колпино уничтожил иномарку