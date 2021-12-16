Полыхающую подсобку магазина на Лермонтовском проспекте тушили 15 спасателей

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил подсобное помещение магазина «Ароматный мир».

Возгорание случилось в четверг, 16 декабря, на первом этаже дома №33 на Лермонтовском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:30.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в подсобном помещении площадью 10 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 2 «квадратов».

В 11:46 спасателям удалось локализовать пламя. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о причинах появления огня пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина погиб во время пожара в одноэтажном доме на Рябовском шоссе в Петербурге. Огонь охватил частный одноэтажный жилой дом, огонь распространился на 8 квадратных метров.