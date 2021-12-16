Мужчина погиб во время пожара в одноэтажном доме на Рябовском шоссе

Пожар случился в доме на Рябовском шоссе. Фото: скриншот "Яндекс карты"

Пожар случился в доме на Рябовском шоссе. Фото: скриншот "Яндекс карты"

Пожилой мужчина погиб во время пожара в хозпостройке в Красногвардейском районе Северной столицы.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 16 декабря, по адресу Рябовское шоссе, 33. Огонь охватил частный одноэтажный жилой дом, огонь распространился на восемь квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе Главном управлении МЧС России по городу, на месте происшествия спасатели нашли обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливается.

Причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области ликвидировали пожар, который произошел вечером 15 декабря. Горела обстановка в квартире на площади 10 квадратных метров. Пожарные спасли из квартиры трех человек. Из подъезда были эвакуированы 7 человек. Информация о возможных пострадавших уточняется.