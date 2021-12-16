Во время пожара в Гатчине эвакуировали 7 человек

В Гатчинском районе ликвидировали пожар, который произошел вечером 15 декабря.

Сообщение о возгорании поступило в 22:18 мск. В Гатчине вспыхнула квартира.

На месте происшествия работала дежурная смена 43 и 42 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

Горела обстановка в квартире на площади 10 квадратных метров. Пожарные спасли из квартиры трех человек.

Из подъезда были эвакуированы 7 человек

Справиться с огнем удалось в 22:47 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.