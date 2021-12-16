Во время пожара в Гатчине эвакуировали 7 человек

Во время пожара в Гатчине эвакуировали 7 человек
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Гатчинском районе ликвидировали пожар, который произошел вечером 15 декабря.

Сообщение о возгорании поступило в 22:18 мск. В Гатчине вспыхнула квартира.

На месте происшествия работала дежурная смена 43 и 42 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

Горела обстановка в квартире на площади 10 квадратных метров. Пожарные спасли из квартиры трех человек.

Из подъезда были эвакуированы 7 человек

Справиться с огнем удалось в 22:47 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

гатчина пожар происшествия


 

Новости партнеров
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во время пожара в Гатчине эвакуировали 7 человек
В Госдуме предложили ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам
Спасатели потушили пожар на 48 «квадратах» в Киришском районе
Доктор Мясников назвал срок ревакцинации для победы над «омикроном»
Премьер Италии прокомментировал санкции против «Северного потока — 2»
Суд в Кемерове арестовал фигурантов дела о ЧП на шахте «Листвяжная»
Жителей Ленобласти предупредили о сильном снегопаде
Обгоревший труп мужчины обнаружен после пожара на Рябовском шоссе