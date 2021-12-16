С картин петербургских художников в общественном транспорте горожанам напомнят о поручнях

С картин петербургских художников в общественном транспорте горожанам напомнят о поручнях. Фото: пресс-служба правительства Петербурга

С картин петербургских художников в общественном транспорте горожанам напомнят о поручнях. Фото: пресс-служба правительства Петербурга

Правительство города подготовило постеры, на которых изображены герои картин петербургских художников, которые напоминают горожанам, как важно держаться за поручни в общественном транспорте.

В скором времени в общественном транспорте жители и гости Петербурга смогут увидеть необычные постеры, — информационные плакаты, где в привычной обстановке городского транспорта изображены герои, созданные известными художниками. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Плакаты выполнены в сюрреалистическом стиле. Изображение герое картин создают контраст между выразительным искусством и повседневными проблемами городского пассажирского транспорта. Таким необычном способом петербуржцам хотят напомнить, чтобы они держались за поручни и ремешки-держатели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 декабря в Петербурге в работу был запущен последний траволатор на станции метро «Беговая».