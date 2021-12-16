За 2021 год задолженность жителей России по ипотеке выросла более чем на 25%

За 2021 год задолженность жителей России по ипотеке выросла более чем на 25%
За 2021 год задолженность жителей России по ипотеке выросла более чем на 25%. Фото: pixabay

За минувший год задолженность населения России по ипотечным кредитам выросла более чем на 25%, и достигала до 11,4 трлн рублей.

На парламентских слушаниях о жилищном строительстве аудитор Счетной палаты Наталья Трунова со ссылкой на данные Банка России сообщила о задолженности россиян за год почти на четверть. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Труновой, в условиях общей закредитованности населения и растет задолженность по ипотеке. По ее мнению, уровень долгов к середине 2021 года вырос на 8% и составил 35% от общего совокупного дохода семьи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 22 ноября 2021 года АКРА повысило кредитный рейтинг МКБ до уровня A+(RU) прогноз «стабильный». Аналитики высоко оценивают включение ESG-принципов в число стратегических приоритетов развития, которое, по их мнению, будут способствовать росту инвестиционной привлекательности МКБ.

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