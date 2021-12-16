В Петербурге задержали водителя, который наехал на двух инспекторов ДПС

Мужчина пытался скрыться от полицейских, но безуспешно.

В Санкт-Петербурге сегодня утром, 16 декабря, задерживаемый водитель наехал на двух инспекторов ДПС. К счастью, в результате никто серьезно не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент случился на проспекте Просвещения. Наряд ДПС остановил автомобиль за нарушение ПДД. Водитель оказывал сопротивление и попытался скрыться с места происшествия. Начав движение, он наехал на двух сотрудников ДПС. Они были вынуждены стрелять – только это вразумило злоумышленника.

В результате водитель «КИА» был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пострадавшие сотрудники после оказания медпомощи продолжили службу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге наркозакладчики ранили полицейского и сбежали.