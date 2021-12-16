В Петербурге задержали водителя, который наехал на двух инспекторов ДПС

В Петербурге задержали водителя, который наехал на двух инспекторов ДПС
Пострадали два сотрудника ДПС. Фото: Baltphoto

Мужчина пытался скрыться от полицейских, но безуспешно.

В Санкт-Петербурге сегодня утром, 16 декабря, задерживаемый водитель наехал на двух инспекторов ДПС. К счастью, в результате никто серьезно не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент случился на проспекте Просвещения. Наряд ДПС остановил автомобиль за нарушение ПДД. Водитель оказывал сопротивление и попытался скрыться с места происшествия. Начав движение, он наехал на двух сотрудников ДПС. Они были вынуждены стрелять – только это вразумило злоумышленника.

В результате водитель «КИА» был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пострадавшие сотрудники после оказания медпомощи продолжили службу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге наркозакладчики ранили полицейского и сбежали.

дпс дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали водителя, который наехал на двух инспекторов ДПС
За 2021 год задолженность жителей России по ипотеке выросла более чем на 25%
В Приморском районе ввели в эксплуатацию дом с 256 квартирами
В петербургском метро приостановили движение по фиолетовой ветке
Президент России встретит Рождество в одном из храмов
Вакцинировать подростков в Петербурге могут начать до конца декабря
Летом 2022 года тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут практически на 4%
Эксперт рассказал о кадровом дефиците в IT-индустрии