На Россию идут 35-градусные морозы

Сильные морозы «нагрянут» в Центральную Россию. Там столбик термометра опустится до минус 35 градусов.
Как сообщается в штормовом предупреждении, опубликованном Гидрометцентром России, на днях в Центральной части страны могут ударить 35-градусные морозы.
Пик холодов настает 25 декабря. В эти сутки среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 7-12 градусов. В ночное время суток на севере ожидается похолодание до минус 35.
Средняя температура ночью понизится до минус 21-26 градусов, а днем — минус 15-21 градус.
При этом преобладающая температура ночью составит минус 21-26 градусов, а днем — минус 15-21 градус.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.