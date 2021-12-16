На Россию идут 35-градусные морозы

В Центральной России может заметно похолодать. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Центральной России может заметно похолодать. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Сильные морозы «нагрянут» в Центральную Россию. Там столбик термометра опустится до минус 35 градусов.

Как сообщается в штормовом предупреждении, опубликованном Гидрометцентром России, на днях в Центральной части страны могут ударить 35-градусные морозы.

Пик холодов настает 25 декабря. В эти сутки среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 7-12 градусов. В ночное время суток на севере ожидается похолодание до минус 35.

Средняя температура ночью понизится до минус 21-26 градусов, а днем — минус 15-21 градус.

При этом преобладающая температура ночью составит минус 21-26 градусов, а днем — минус 15-21 градус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.