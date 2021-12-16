В Петербурге вакцинировались более 2,5 млн жителей

В Петербурге более 2,5 млн человек привиты от ковида. Фото: Pixabay

В Петербурге более 2,5 млн человек привиты от ковида. Фото: Pixabay

В Северной столице тех горожан, кто сделал оба укола от новой коронавирусной инфекции, уже больше, чем 2,5 миллиона.

О том, что в Петербурге завершили цикл вакцинации 2 млн 514 тыс. 315 человек сообщает 16 декабря Смольный.

Как отмечает Администрация города на Неве, темпы прививочной кампании растут.

Известно, что с момента начала вакцинации в Петербурге приняли около 4 млн доз вакцины. Имеющийся запас составляет 925 тыс. 699 доз.

В настоящий момент в городе продолжают работать 190 пунктов вакцинации, а также выездные прививочные бригады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что повторная вакцинация чаще, чем раз в шесть месяцев, может негативно повлиять на здоровье. Такое заявление сделал врач-инфекционист Андрей Поздняков.