Врач оценил состояние здоровья Гузеевой, перенесшей ковид

Врач оценил состояние здоровья Гузеевой, перенесшей ковид
Лариса Гузеева. Фото: скриншот Instagram

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева только полтора месяца назад выписалась из больницы. Пульмонолог Сергей Пурясев сообщил о том, насколько опасно ее состояние.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

В последней выпуске передачи «Давай поженимся» знаменитость жаловалась на боли в горле. Гузеева рассказала, что после коронавируса у нее «то одно, то другое». Женщина говорила хриплым низким голосом, зачастую делая паузы.

Пульмонолог Сергей Пурясев после просмотра «Давай поженимся» заявил, что голос звезды стал очень грубым. Именно так, по словам доктора, выглядит типичный ларингит. При этом, дыхательной недостаточности Пурясев не заметил.

Доктор объяснил, что ларингит после коронавируса может быть довольно опасен, так как коронавирус дает осложнение на все органы, возникает полиорганная недостаточность.

Специалист посоветовал артистке делать ингаляции, проводить физиотерапию, а также полоскать горло и пить много теплой воды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лариса Гузеева рассказала о проблемах со здоровьем после перенесенного ковида.

коронавирус лариса гузеева общество шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач оценил состояние здоровья Гузеевой, перенесшей ковид
Спасатели тушили двухкомнатную квартиру на Гатчинском шоссе поздно вечером
Программа комплексного развития территории «Горская» была презентована ...
Стала известна судьба команды Александра Градского в шоу «Голос»
«Мистера Бига» две женщины обвинили в сексуальном насилии
На Ропшинском шоссе полностью сгорел садовый дом
В Петербурге вакцинировались более 2,5 млн жителей
В Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги наций