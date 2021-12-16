Врач оценил состояние здоровья Гузеевой, перенесшей ковид

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева только полтора месяца назад выписалась из больницы. Пульмонолог Сергей Пурясев сообщил о том, насколько опасно ее состояние.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

В последней выпуске передачи «Давай поженимся» знаменитость жаловалась на боли в горле. Гузеева рассказала, что после коронавируса у нее «то одно, то другое». Женщина говорила хриплым низким голосом, зачастую делая паузы.

Пульмонолог Сергей Пурясев после просмотра «Давай поженимся» заявил, что голос звезды стал очень грубым. Именно так, по словам доктора, выглядит типичный ларингит. При этом, дыхательной недостаточности Пурясев не заметил.

Доктор объяснил, что ларингит после коронавируса может быть довольно опасен, так как коронавирус дает осложнение на все органы, возникает полиорганная недостаточность.

Специалист посоветовал артистке делать ингаляции, проводить физиотерапию, а также полоскать горло и пить много теплой воды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лариса Гузеева рассказала о проблемах со здоровьем после перенесенного ковида.