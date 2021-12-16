«Много спецмашин»: на Дыбенко произошла серьезная авария

&#171;Много спецмашин&#187;: на Дыбенко произошла серьезная авария
На Дыбенко произошла страшная авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Один из автомобилей был так сильно поврежден, что мало кому удалось разглядеть марку машины.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 16 декабря, вечером, на улице Дыбенко, после Товарищеского проспекта, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

К месту аварии прибыли по меньше мере пять машин пожарных служб и карет скорой медицинской помощи. От авто, попавшего в дорожную аварию, осталась буквально половина.

В сети пользовали пишут, что перекресток, где все произошло, довольно опасный.

В комментариях предположили, что автомобиль пытался совершись разворот из правой полосы.

В данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся участники ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

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