В петербургском ресторане задержали беглого экс-чиновника Росреестра Авакяна

В петербургском ресторане задержали беглого экс-чиновника Росреестра Авакяна
Полиция задеражала Авакяна в ресторане. Фото: pixabay

В Петербурге полиция «взяла» бывшего чиновника Росреестра Бориса Авакяна. Его искали по уголовному делу о контрабанде.

Об этом сообщает 47news 16 декабря.

Экс-чиновника задержали в одном из ресторанов Северной столицы. Вскоре мужчину привезли к правоохранительным органам Петроградского района.

Известно, что Бориса Авакяна последний раз «взяли» в июле 2016 года. Мужчину посадили под домашний арест по обвинению в неуплате таможенных платежей. Спустя три месяца он сбежал в Париж, а затем перебрался в Армению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан водитель, устроивший поножовщину из-за конфликта на АЗС на Большевиков. Автомобиль «Киа К5» изъят и помещен на стоянку территориального отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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