Задержан водитель, устроивший поножовщину из-за конфликта на АЗС на Большевиков

Задержан водитель, устроивший поножовщину из-за конфликта на АЗС на Большевиков
Инцидент произошел на АЗС на проспекте Большевиков. Фото: скриншот "Яедекс.Карты"

Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали автомобилиста, устроившего поножовщину на АЗС.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 6 декабря, на проспекте Большевиков. Около 12:58 в полицию обратился работник АЗС с заявлением о том, что водитель автомобиля «Киа К5» во время конфликта ранил ножом водителя «Хендай Соляриса», после чего оба покинули место происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители обнаружили у дома №70 по улице Народной 30-летнего мужчину, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. У дома №98 был пойман подозреваемый. Им оказался 23-летниц гражданин среднеазиатского государства.

Автомобиль «Киа К5» изъят и помещен на стоянку территориального отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что окровавленный мужчина с ножевым ранением пришел за помощью в «Пятерочку» на Новочеркасском проспекте.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб поножовщина


 

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