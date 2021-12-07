Задержан водитель, устроивший поножовщину из-за конфликта на АЗС на Большевиков

Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали автомобилиста, устроившего поножовщину на АЗС.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 6 декабря, на проспекте Большевиков. Около 12:58 в полицию обратился работник АЗС с заявлением о том, что водитель автомобиля «Киа К5» во время конфликта ранил ножом водителя «Хендай Соляриса», после чего оба покинули место происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители обнаружили у дома №70 по улице Народной 30-летнего мужчину, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. У дома №98 был пойман подозреваемый. Им оказался 23-летниц гражданин среднеазиатского государства.

Автомобиль «Киа К5» изъят и помещен на стоянку территориального отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что окровавленный мужчина с ножевым ранением пришел за помощью в «Пятерочку» на Новочеркасском проспекте.