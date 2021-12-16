В Пулково ночью задержали один внутренний авиарейс

В Пулково задержан рейс до Казани. Фото: Baltphoto

В Пулково задержан рейс до Казани. Фото: Baltphoto

Сегодня, 17 декабря, в пятницу, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Казани. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Так, задерживается рейс авиакомпании «РусЛайн» до Казани. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 07:50, однако время вылета сдвинули до 08:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воздушному судну, вылетевшему из Северной столицы, пришлось готовиться к аварийной посадке в аэропорту Нижнего Новгорода. На борту Embraer 190 авиакомпании Pegas Fly находился 81 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших в результате экстренной посадки нет.