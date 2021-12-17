Глава Роспотребнадзора назвала скорость распространения «омикрона» в мире пугающей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире пугают своей опасностью и риском.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России уже выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.