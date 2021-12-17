Эксперты назвали продукты, способные продлить жизнь

Эксперты назвали продукты, способные продлить жизнь
Для долголетия и здоровья специалист рекомендует увеличить потребление полезных жиров, таких как оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена. Фото: pixabay

Специалист по здоровому питанию Холли Зокколан рассказала, какие продукты помогают продлить жизнь.

Для долголетия и здоровья специалист рекомендует увеличить потребление полезных жиров, таких как оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена, сообщает интернет-издание Express.

Она отметила, что здоровые жиры снижают уровень плохого холестерина, а также снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Они содержатся в арахисовом масле, соевых бобах, соевом молоке, тофу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона.

зож продукты эксперты


 

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