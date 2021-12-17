Глава МЧС сравнил ситуацию на шахте «Листвяжная» с курением на пороховой бочке

Временно исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян заявил, что ситуацию на угольных шахтах с высокой концентрацией метана можно сравнить с курением на пороховой бочке.

Он отметил, что в таких условиях требуется не только честный мониторинг концентрации газа, но и железная производственная дисциплина.

«Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса – от рядовых исполнителей до руководства – должны это осознавать», – приводит его слова РБК.

Чуприян добавил, что на производствах есть приборы объективного контроля.

«И если люди сами их выключают либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим? Это прямой путь к беде», – сказал он.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.