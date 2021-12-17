В Петербурге потеплеет до плюс одного градуса в пятницу

В Петербурге потеплеет до плюс одного градуса в пятницу
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пятницу, 17 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическую ситуацию продолжит формировать циклонический вихрь. Однако по мере своей продвижения на юго-восток, он постепенно развернётся к региону своей более холодной, тыловой частью. В такой ситуации погода сохранится облачной, а вероятность осадков будет невелика. При этом температурный фон будет плавно понижаться», — сообщил синоптик.

В течение суток температура воздуха будет на уровне -1…+1 градуса. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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