«Соцработница» обманула 88-летнюю петербурженку на 600 тыс. рублей

В Кировском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 декабря в полицию обратилась пенсионерка 1933 года рождения, которая проживает на проспекте Ветеранов.

По ее словам, к ней в квартиру пришла неизвестная женщина, представившаяся соцработником и под предлогом обмена старых купюр на новые, выманила у деньги у доверчивой пенсионерки. После ухода злоумышленницы пожилая женщина обнаружила отсутствие денежных средств.

Сумма ущерба составляет 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 2020 года по 2021 год пожилая петербурженка инвестировала денежные средства под проценты в кооператив финансового развития, а в результате потеряла 7 млн рублей.