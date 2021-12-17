«Соцработница» обманула 88-летнюю петербурженку на 600 тыс. рублей

«Соцработница» обманула 88-летнюю петербурженку на 600 тыс. рублей
Пенсионерка сама отдала крупную сумму. Фото: Pixabay

В Кировском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 декабря в полицию обратилась пенсионерка 1933 года рождения, которая проживает на проспекте Ветеранов.

По ее словам, к ней в квартиру пришла неизвестная женщина, представившаяся соцработником и под предлогом обмена старых купюр на новые, выманила у деньги у доверчивой пенсионерки. После ухода злоумышленницы пожилая женщина обнаружила отсутствие денежных средств.

Сумма ущерба составляет 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 2020 года по 2021 год пожилая петербурженка инвестировала денежные средства под проценты в кооператив финансового развития, а в результате потеряла 7 млн рублей.

кировский район мошенники пенсионерка


 

Новости партнеров
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Соцработница» обманула 88-летнюю петербурженку на 600 тыс. рублей
Утром в Петербурге пробки достигли 5 баллов
Россиянам рассказали, какие выплаты они получат до конца года
В Британии сравнили заразность «омикрона» и дельта-штамма
В Петербурге потеплеет до плюс одного градуса в пятницу
Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Тосненском районе
Над центральной частью Японии пролетел яркий метеорит
При пожаре на Туристской улице погибла женщина