В Ленобласти еще 354 человека заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 354 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 96 728 случаев ковида. При этом выздоровели 77 751 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1984 случая. На первом Москва — 2755 случаев. На третьем месте Московская область — 1452.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.