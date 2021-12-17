На выходных в Петербурге будет тепло и снежно

В субботу, 18 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью обойдется без существенных осадков. Днем выпадет небольшой, местами умеренный снег, переходящий в мокрый снег и дождь. Ветер ночью западных направлений слабый, днем юго-западный, переходящий к северо-западному умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха составит -2…-4 градуса, днем столбики термометров покажут 0…+2 градуса.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.