Как правильно питаться зимой, чтобы чувствовать себя хорошо?

Как правильно питаться зимой, чтобы чувствовать себя хорошо?
Важно подумать о своем режиме питания и сделать его максимально сбалансированным. Фото: pixabay.com

Зимой организм человека особенно уязвим из-за нехватки витаминов, резких перепадов температур и нехватки солнечного света, поэтому важно подумать о своем режиме питания и сделать его максимально сбалансированным.

В зимнее время организму зачастую не хватает витаминов из «настоящих» фруктов, овощей, ягод, зелени. Также в связи с холодами увеличиваются энерготраты организма для компенсации которых рекомендуется потреблять более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию. Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу составило список рекомендаций зимнего рациона.

  1. Необходимо добавлять в свой рацион продукты, содержащие полноценный белок.
  2. В качестве источников энергии отдавать рекомендуется отдавать предпочтение продуктам, которые содержат жиры и углеводы
  3. Нужно помнить о жидкости в организме! Так, рекомендуется не менее 1,5-2 л жидкости в день в теплом виде.
  4. Необходимо подумать о компенсации витаминов, минералов и других биологически активных веществ с помощью специально разработанных витаминно-минеральных комплексов и обогащенных продуктов.
  5. При выборе пищевых продуктов рекомендуется отдавать предпочтение продуктам местным по происхождению.
  6. Не забывать о пользе сухофруктов, трав, пряностей, помогающих поддерживать здоровье в зимний период.

Для поддержания иммунитета также рекомендуется обратить внимание на такие продукты как жирная рыба, растительные масла, зерновые продукты, сезонные овощи, свежая зелень и орехи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что проблемы с нервной системой, которые проявляются в виде повышенной утомляемости, сонливости, слабости, головокружении и физической усталости могут свидетельствовать о нехватки витамина B.

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