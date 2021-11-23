Эндокринолог рассказала о признаках дефицита витамина B

Эндокринолог рассказала о признаках дефицита витамина B
Врач утверждает, некоторые витамины помогают справиться с инфекциями. Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева перечислила признаки, которые могут указывать на дефицит витаминов группы В.

Среди них проблемы с нервной системой, которые проявляются в виде повышенной утомляемости, сонливости, слабости, головокружении и физической усталости, сообщают «Известия».

Также на нехватку витамина В могут указывать онемение и покалывание в руках и ногах, нарушение походки, мышечная слабость, боли в мышцах, особенно после физической нагрузки, и даже депрессия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Павел Силуянов рассказал, как выбрать витамин D3. Он советует выбирать добавки, выполненные в виде софтгель-капсул. Своими рекомендации специалист поделился в социальной сети TikTok.

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