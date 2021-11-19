Нутрициолог рассказал, как выбрать витамин D3

Он порекомендовал отдал предпочтение добавкам, продаваемым в виде софтгель-капсул.

Нутрициолог Павел Силуянов рассказал, как выбрать витамин D3. Он советует выбирать добавки, выполненные в виде софтгель-капсул. Своими рекомендации специалист поделился в социальной сети TikTok.

Силуянов пояснил, что D3 лучше осваивается, если находится в масляной среде. Также можно употреблять витамины вместе с жирной пищей и в сочетании с цинком, фосфором, бором, магнием и кальцием. Отлично D3 сочетается с витамином K2, рассказывает нутрициолог.

Силуянов добавил, что есть витамины, изготовленные из сырья растительного происхождения, и те, что делают из животного сырья. Лучше отдать предпочтение второму типу – тем более что они обычно дешевле.

Стоит помнить, что витамины приносят не всегда одну пользу. Если принимать их бесконтрольно, то могут возникнуть проблемы с почками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, какой витамин ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19.