Ученые рассказали, какой витамин ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19

Ведение пациентам с ковидом витамина С внутривенно сокращает срок госпитализации. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на результаты нескольких исследований.

Согласно исследованию, ежедневное введение тяжелобольным пациентам от 6 до 24 г (витамина С — прим. ред.) внутривенно показало положительный результат. В частности, выросло выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления, сообщили в Университете Отаго в Новой Зеландии.

При этом в другом исследовании отмечается, что темпы выздоровления выросли на 70% после того, как пациентам с ковидом стали давать витамин С.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большая часть жертв новой коронавирусной инфекции кроме основного заболевания имели и несколько состояний, опасных для жизни. Так, около 97% умерших от COVID-19 имели общие черты.