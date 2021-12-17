В Ленобласти ожидаются снег и гололедица

В субботу, 18 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадет небольшой снег, в отдельных районах сильный. Днем местами слабый гололед. Ветер ночью западного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днем он сменится на юго-западный, переходящий к северо-западному, скорость его порывов будет достигать 6-11 метров в секунду, на востоке — 3-8 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток составит -2…-7 градуса, местами похолодает до -10 градусов, днем столбики термометров покажут +2…-3 градуса.

На дорогах ожидается гололедица, в восточных районах сложная обстановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.