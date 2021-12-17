В Петербург привезли новую партию «Спутника Лайт»

В Петербург привезли новую партию «Спутника Лайт»
Вакцина "Спутник Лайт" довольно популярна среди россиян. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

На складе пополнение – более 130 тысяч доз.

В Санкт-Петербург сегодня, 17 декабря, доставили новую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На склад ОАО «Фармбаза Санкт-Петербурга» поступило 130,8 тысяч доз однокомпонентного препарата. Он расфасован по две дозы в ампуле. В администрации рассчитывают, что горожане будут активнее прививаться. Только так удастся стабилизировать эпидемиологическую обстановку.

Отмечается, что прививки уже сделали 2,5 миллиона петербуржцев. В новогодние праздники пункты вакцинации будут работать в штатном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у двоих петербуржцев выявлен новый омикрон-штамм. Заболевшие граждане на настоящий момент изолированы в индивидуальных боксах. Инфекцию они привезли с собой из ОАЭ и Доминиканы.

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