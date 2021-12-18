В Петербург вместе с циклоном «Нео» придут снег с дождем

В Петербург вместе с циклоном &#171;Нео&#187; придут снег с дождем
Снегопад в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Пасмурная и ветреная погода с осадками ждет петербуржцев в субботу, 18 декабря.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, за погоду сегодня будет отвечать теплый сектор североатлантического циклона, названного немецкими синоптиками «Нео». Циклон станет причиной облаков, снега и мокрого снега. Местами осадки будут переходить в дожди, а на дорогах будет скользко из-за гололедицы.

Температура воздуха сегодня составит от 0 до плюс 2 градусов, в Ленобласти ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер дует с юго-запада, запада и равен 5-10 м/с. Атмосферное давление резко снизится до 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в выходные в Ленобласти ожидаются мокрый снег и метель.

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