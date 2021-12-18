Загоревшиеся гаражи на Васильевском острове тушили 22 пожарных

В Василеостровском районе Петербурга в субботу утром загорелись четыре гаража. Пожар потушили за час.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 7:51. Все случилось рядом с домом 12/1 по улице Кораблестроителей. На территории гаражного кооператива утром загорелись четыре гаража. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Площадь пожара выросла до 32 квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 22 человек личного состава и пять пожарных машин. С огнем справились за час, к девяти утра его потушили.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на «Северной верфи» удалось локализовать.