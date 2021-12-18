Загоревшиеся гаражи на Васильевском острове тушили 22 пожарных

Загоревшиеся гаражи на Васильевском острове тушили 22 пожарных
Пожар потушили. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

В Василеостровском районе Петербурга в субботу утром загорелись четыре гаража. Пожар потушили за час.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 7:51. Все случилось рядом с домом 12/1 по улице Кораблестроителей. На территории гаражного кооператива утром загорелись четыре гаража. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Площадь пожара выросла до 32 квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 22 человек личного состава и пять пожарных машин. С огнем справились за час, к девяти утра его потушили.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на «Северной верфи» удалось локализовать.

гаражи новости СПб пожар улица кораблестроителей


 

Новости партнеров
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Загоревшиеся гаражи на Васильевском острове тушили 22 пожарных
Пробки в воскресенье в Петербурге составили 1 балл
Голикова призвала праздновать Новый год в режиме COVID-free
Кардиолог Гандельман перечислил запрещенные для диабетиков продукты
В Петербург вместе с циклоном «Нео» придут снег с дождем
В Камбодже требуют выкуп в 10 тысяч долларов за похищенную россиянку
В выходные в Ленобласти ожидаются мокрый снег и метель
Hyundai инвестирует 36 млрд рублей в новое производство в Петербурге