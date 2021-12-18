В воскресенье в Петербурге ожидаются мокрый снег и до -2 градусов

В воскресенье в Петербурге ожидаются мокрый снег и до -2 градусов
В городе выпадет снег. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В последний выходной перед началом рабочей недели жителей Петербурга ожидает снег и минусовая температура.

В ночь на воскресенье, 19 декабря, мокрый снег, местами небольшой, подует северо-западный ветер. В дневное время небольшой, местами умеренный снег, мокрый. Днем ветер будет дуть северных, северо-восточных направлений, умеренный.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управлениепо гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу за погоду отвечает теплый сектор североатлантического циклона, названного немецкими синоптиками «Нео». Температура воздуха сегодня составит от 0 до плюс 2 градусов, в Ленобласти ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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