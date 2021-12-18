Жителей Ленобласти предупредили о метели и гололедице 19 декабря

В воскресенье, 19 декабря, в Ленинградской области ожидается преобладание облачной погоды, не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью подует северо-западный, северный ветер, пройдет снег, мокрый снег. Днем умеренный ветер подует северных северо-восточных направлений, пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Возможна местами слабая метель.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток 0…-5 градусов, местами до -9 гр. На дорогах гололедица.

Водителям и пешеходам стоит соблюдать особенную осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в последний выходной перед началом рабочей недели жителей Петербурга ожидает снег. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов.