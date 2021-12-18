За сутки в Петербурге госпитализировано 445 ковид-пациентов

В Петербурге остается высокий уровень госпитализации больных коронавирусом.

По данным городской администрации на 17 декабря за последние сутки в городе в больницу попали 445 человек.

На лечении в стационарах находится 5785 петербуржцев, 581 из них находится в реанимации, а 308 жителей нуждаются в аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 26 899 горожан, а 26 181 человек получает бесплатную лекарственную терапию дома. Выписались 367 человек.

Тем временем, статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1997 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двоих петербуржцев выявлен новый омикрон-штамм.