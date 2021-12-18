Глава Минфина Германии прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

Глава Минфина Германии прокомментировал ситуацию с &#171;Северным потоком — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер назвал ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2» не политическим, а правовым вопросом.

«Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством», — сказал он в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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