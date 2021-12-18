За сутки от COVID привились более 24 тысяч петербуржцев

За сутки от COVID привились более 24 тысяч петербуржцев
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За минувшие сутки вакцинацию от COVID-19 прошли более 24 тыс. человек. Об этом говорится в эпидемиологической справке, опубликованной на сайте Смольного.

Первично вакцину получили 5 113 человек (всего — 2 222 839 привито без учета «Спутника Лайт»). Закончили цикл вакцинации 18 987 петербуржцев, с начала массовой вакцинации — 2 533 302 человек.

Сделать прививку от коронавируса можно в 190 пунктах. Общий запас доз вакцины составляет 912 821 доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще 1997 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 827 293 местных жителей. Также за сутки медики зарегистрировали смерти 71 человека с положительным тестом на коронавирус. Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 22 262.

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