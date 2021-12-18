В Петербурге зафиксировали еще 71 смерть от коронавируса

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 71 человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 79 смертей за сутки. Тройку замыкает Московская область — 54 летальных исхода. В Ленинградской области от умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 22 262. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 296 180 человек, в том числе 1076 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двоих петербуржцев выявлен новый омикрон-штамм.