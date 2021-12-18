Аномальные морозы ожидаются в нескольких регионах России

В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с 19 по 22 декабря ожидаются аномалии на 7-14 градусов ниже нормы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с 19 по 22 декабря ожидаются аномалии на 7-14 градусов ниже нормы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России в ближайшие дни ожидаются температуры на 16-20 градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Московской области, по словам синоптика, столбики термометров местами опустятся до -26 градусов. На Ямале синоптики прогнозируют до 38… 45 мороза. В Эвенкии до -55 градусов, на Камчатке -37…-41. В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду на 7-14 градусов ниже нормы.

Как сообщили «РИА Новости», Вильфанд объяснил, что похолодание обусловлено поступлением холодного воздуха с Таймыра. Холодный воздух начнет поступать в Центральную Россию с 21 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Петербурге ожидает мокрый снег. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.