Власти Парижа отменили праздничные мероприятия в честь Нового года

В Париже отменили праздничные мероприятия в честь Нового года. Фото: Pixabay

В Париже отменили праздничные мероприятия в честь Нового года. Фото: Pixabay

Власти Парижа приняли решение отменить проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года, на Елисейских Полях 31 декабря. Об этом сообщается в городском Twitter-аккаунте.

«Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет отменен концерт и традиционное пиротехническое шоу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мэрию.

Во Франции с начала пандемии зафиксировано 8 623 131 случай заражения коронавирусом. Число смертельных исходов достигло 122 318.

Ранее gazeta.spb.r сообщала о том, что посол Франции в России Пьер Леви заявил, что, по его мнению, важно, чтобы «Спутник V» одобрило Европейское агентство по лекарства. Он доверяет решение инстанции, так как она будет проводить полноценный научный анализ.