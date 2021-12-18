Власти Парижа отменили праздничные мероприятия в честь Нового года

Власти Парижа отменили праздничные мероприятия в честь Нового года
В Париже отменили праздничные мероприятия в честь Нового года. Фото: Pixabay

Власти Парижа приняли решение отменить проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года, на Елисейских Полях 31 декабря. Об этом сообщается в городском Twitter-аккаунте.

«Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет отменен концерт и традиционное пиротехническое шоу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мэрию.

Во Франции с начала пандемии зафиксировано 8 623 131 случай заражения коронавирусом. Число смертельных исходов достигло 122 318.

Ранее gazeta.spb.r сообщала о том, что посол Франции в России Пьер Леви заявил, что, по его мнению, важно, чтобы «Спутник V» одобрило Европейское агентство по лекарства. Он доверяет решение инстанции, так как она будет проводить полноценный научный анализ.

мероприятия париж праздники


 

Новости партнеров
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Парижа отменили праздничные мероприятия в честь Нового года
Путин попросил россиян не забывать о мерах предосторожности в Новый год
Трамваи встали из-за ДТП на Светлановском проспекте
Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражением легких
Аномальные морозы ожидаются в нескольких регионах России
Фура и легковушка «притерлись» на Московском шоссе
За сутки от COVID привились более 24 тысяч петербуржцев
Диетолог: дефицит белка негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу