Петербуржцев ждет резкое похолодание в ближайшие дни

Зима снова напомнит о себе в Петербурге после небольшого затишья. В ближайшие дни горожан ожидает похолодание более чем на 10 градусов.

Так, в воскресенье, 19 декабря, начнет идти снег. На следующий день к нему добавятся сильные порывы ветра, температура воздуха опуститься до -11 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на вторник, 21 декабря, похолодает до -14 градусов, в пригородах до -16.

Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний выходной перед началом рабочей недели жителей Петербурга ожидает снег. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться. В дневное время пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый.