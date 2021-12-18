Египет ужесточил антиковидные правила для непривитых туристов

Египет ужесточил антиковидные правила для непривитых туристов
Справка потребуется всем непривитым пассажирам. Фото: pixabay

Власти Египта ужесточили правила въезда в страну для непривитых от коронавируса туристов.

Теперь прибывающим в эту страну пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от COVID-19, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген.

Как сообщил «Интерфакс», ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Копию справки нужно сдать в аэропорту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружили в Египте. Заболевшие были изолированы. Приняты все меры предосторожности».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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