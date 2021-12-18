В Египте зафиксировали первые три случая заражения омикрон-штаммом COVID

В Египте зафиксировали первые три случая заражения омикрон-штаммом COVID
"Омикрон" выявили у прибывших из-за рубежа в аэропорту Каира. Фото: unsplash

Первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружили в Египте. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Египта Хусам Абдель Гаффар.

Трое зараженных людей прибыли из-за рубежа в аэропорт Каира и, сдав ПЦР-тест, были идентифицированы как положительно-инфицированные новой мутацией COVID-19.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава страны, заболевшие изолированы. Приняты все меры предосторожности». Примечательно, что двое заразившихся переносят инфекцию в бессимптомной форме. У третьего есть признаки болезни, но она протекает в лёгкой форме.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что риск повторно заразиться коронавирусом в пять раз выше из-за нового штамма «омикрон».

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