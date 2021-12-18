Ученые заявили о повышенном риске повторного заражения COVID-19 из-за омикрон-штамма

Переболевшие коронавирусом люди могут в пять раз чаще повторно заражаться в случае с омикрон-штаммом по сравнению с "дельтой". Фото: pexels.

Переболевшие коронавирусом люди могут в пять раз чаще повторно заражаться в случае с омикрон-штаммом по сравнению с "дельтой". Фото: pexels.

Британские ученые провели исследование и выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом в пять раз выше из-за нового штамма «омикрон».

Переболевшие коронавирусом люди могут в пять раз чаще повторно заражаться в случае с омикрон-штаммом по сравнению с «дельтой». Об этом говорится в исследовании эпидемиологов из Имперского колледжа Лондона.

По данным научных сотрудников, естественный иммунитет до появления «омикрона» защищал людей, переболевших ковидом, от повторного заражения в течение шести месяцев в 85% случаев. Теперь, когда появился новый вариант, этот показатель снизился до 19%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ЮАР число госпитализаций с омикрон-штаммом снизилось на 91%.