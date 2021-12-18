В ЮАР число госпитализаций с омикрон-штаммом снизилось на 91%

В министерстве здравоохранения ЮАР сообщили о резком снижении доли госпитализированных пациентов с омикрон-штаммом коронавируса.
Число госпитализированных на второй неделе распространения «омикрона» в ЮАР оказалось на 91% ниже в сравнении с второй неделей третьей волны, когда распространялся дельта-штамм.
По наблюдениям вирусологов, новый штамм коронавируса является более заразным. В последнее время в ЮАР выявляют больше 20 тысяч случаев в сутки. Ранее было не более четырех тысяч. При этом в больницы попадают лишь 1,7% из заболевших.
Эти данные подтверждают, что большинство пациентов с «омикроном» переносят ковид в легкой форме, заявил глава Минздрава ЮАР Джо Паахла в беседе с Bloomberg.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двоих петербуржцев выявлен новый омикрон-штамм.