В ЮАР число госпитализаций с омикрон-штаммом снизилось на 91%

Эти данные подтверждают, что большинство пациентов с "омикроном" переносят ковид в легкой форме. Фото: pexels

Эти данные подтверждают, что большинство пациентов с "омикроном" переносят ковид в легкой форме. Фото: pexels

В министерстве здравоохранения ЮАР сообщили о резком снижении доли госпитализированных пациентов с омикрон-штаммом коронавируса.

Число госпитализированных на второй неделе распространения «омикрона» в ЮАР оказалось на 91% ниже в сравнении с второй неделей третьей волны, когда распространялся дельта-штамм.

По наблюдениям вирусологов, новый штамм коронавируса является более заразным. В последнее время в ЮАР выявляют больше 20 тысяч случаев в сутки. Ранее было не более четырех тысяч. При этом в больницы попадают лишь 1,7% из заболевших.

Эти данные подтверждают, что большинство пациентов с «омикроном» переносят ковид в легкой форме, заявил глава Минздрава ЮАР Джо Паахла в беседе с Bloomberg.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двоих петербуржцев выявлен новый омикрон-штамм.