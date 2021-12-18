Пассажир упал на рельсы на станции метро «Политехническая»

В субботу, 18 декабря, в Петербурге движение на красной линии метрополитена временно ограничено.

На станции «Политехническая» на пути упал пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки. Поезда следуют от станции «Площадь Ленина» до станции «Проспект Ветеранов».

«С 16:00 на Линии 1 движение осуществляется от ст. «Площадь Ленина» до ст. «Проспект Ветеранов» из-за падения пассажира на путь на ст. «Политехническая»», — говорится в сообщении.

Информация о состоянии пассажира уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Площадь Восстания» госпитализировали 40-летнего жителя Новгородской области. Мужчина получил ножевое ранение в вестибюле.