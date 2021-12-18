Финский залив покрылся ледяными шарами

Финский залив покрылся ледяными шарами
Ледяные шары на Финском заливе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Жители Петербурга заметили ледяные шары на Финском заливе. Кадрами необычного явления очевидцы поделились в социальных сетях.

Тысячи ледяных «снежков» появились на поверхности воды. Такое явление возникает из-за резкой сменяемости погодных условий.

«Сегодня на Финском заливе замечены снежки», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Один из комментаторов даже смог научно объяснить увиденное.

«Шары образовались из ледяной шуги (смесь кристаллов льда и воды) под воздействием течения и сильного ветра», — написал пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга ждет резкое похолодание в ближайшие дни. В ночь на вторник, 21 декабря, похолодает до -14 градусов, в пригородах до -16. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром и снегопадом.

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Финский залив покрылся ледяными шарами
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