Финский залив покрылся ледяными шарами

Жители Петербурга заметили ледяные шары на Финском заливе. Кадрами необычного явления очевидцы поделились в социальных сетях.
Тысячи ледяных «снежков» появились на поверхности воды. Такое явление возникает из-за резкой сменяемости погодных условий.
«Сегодня на Финском заливе замечены снежки», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
Один из комментаторов даже смог научно объяснить увиденное.
«Шары образовались из ледяной шуги (смесь кристаллов льда и воды) под воздействием течения и сильного ветра», — написал пользователь.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга ждет резкое похолодание в ближайшие дни. В ночь на вторник, 21 декабря, похолодает до -14 градусов, в пригородах до -16. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром и снегопадом.