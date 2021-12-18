Немцев возмутили слова вице-канцлера о «Северном потоке — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Читатели немецкого политического журнала Focus негативно отнеслись к заявлению министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека (партия «Союз 90/Зеленые») относительно газопровода «Северный поток — 2».

Немецкие читали сочли эти угрозы смешными.

«Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией», — пишет один пользователь Сети.

«Это напоминает мне детский сад. Если ты заберешь мою машину, я сломаю твой дом из лего. Это, безусловно, произведет впечатление на Путина! Помогите, что мы избрали», — пишет другой комментатор.

Ранее Роберт Хабек заявил, что решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» было геополитической ошибкой.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».